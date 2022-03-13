السعودية ترفع رسوم تكلفة الأجرة العامة "التاكسي" 17%

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - ( د ب أ):

رفعت الهيئة العامة للنقل السعودية أسعار تكلفة استخدام الأجرة العامة "التاكسي" داخل المدن بنسبة 17%.

وقالت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم الأحد إنها "اشترطت أن يكون الحد الأدنى لاستخدام السيارة (سعة 4 ركاب) 10 ريالات لأي مشوار"، مشيرة إلى أنه "وفقا للتسعيرة المستحدثة، سيتم احتساب المسافة لكل كيلو متر بـ 1ر2 ريال بدلا من 8ر1 ريال بزيادة قدرها 675ر16 % .

ولفتت إلى رفع تكلفة بداية خدمة التاكسي بنسبة 36ر16 % لتصبح تكلفة "المبلغ الافتتاحي" 4ر6 ريال بدلا من 5ر5 ريال، موضحة أن تكلفة الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كيلو مترا في الساعة سترتفع بنسبة 5ر12 % لتصبح تكلفة الانتظار 9ر0 ريال بدلا من 8ر0 ريال.

وفيما يختص بسيارات الأجرة العامة سعر خمسة ركاب فأعلى، رفعت الهيئة تكلفة "افتتاح" العداد بنسبة 67رر21 % لتصبح التكلفة الجديدة 3ر7 ريال بدلا من 6 ريالات، أما تكلفة المسافة لكل كيلو متر صعدت بنسبة 20% لتصبح 4ر2 ريال بدلا من ريالين، أما تكلفة الانتظار لكل دقيقة زادت بنسبة 22ر22 % لتصبح 1ر1 ريال بدلا من 9ر0 ، وفقا لبيان النقل السعودية.