"احتجاجًا على الاحتلال الروسي".. مظاهرات حاشدة في خيرسون الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - خيرسون(أوكرانيا) - (د ب أ):

ذكرت تقارير محلية في مدينة خيرسون الأوكرانية أن آلاف الأشخاص من سكان المدينة الكبرى الواقعة جنوب أوكرانيا تظاهروا احتجاجا على الاحتلال الروسي لها.

ونشرت صحيفة "أوكراينسكه برافدا" الأوكرانية في عددها الصادر اليوم الأحد صورا ومقاطع فيديو تظهر العديد من الأشخاص وهم يحملون الأعلام الأوكرانية في قلب المدينة التي يبلغ عدد قاطنيها نحو 300 ألف نسمة.

وطالب المتظاهرون عبر مكبرات الصوت بانسحاب القوات الروسية وهتف المتجمعون "إلى منازلكم" و"خيرسون أوكرانية".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر في وقت سابق من أن روسيا تعد لإجراء استفتاء زائف حول إنشاء "جمهورية خيرسون الشعبية" الموالية لموسكو مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستأتي على غرار المنطقتين الانفصاليتين في لوهانسك ودونيتسك اللتين اعترفت بهما روسيا كدولتين مستقلتين.

يذكر أن القوات الروسية المحتلة حظرت المظاهرات في مدينة مليتوبول جنوبي أوكرانيا بعد تكرار احتجاجات السكان على الاحتلال الروسي، كما فرضت القوات الروسية حظر تجول اعتبارا من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي).