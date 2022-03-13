برلين تشهد مظاهرة ضخمة ضد الحرب الروسية في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، مظاهرة ضخمة من أجل السلام شارك بها آلاف الأشخاص ضد الحرب الروسية في أوكرانيا.

واحتشد المتظاهرون ظهر اليوم الأحد في ميدان "ألكسندر بلاتس" وساروا في اتجاه بوابة "براندنبورجر تور" التاريخية.

وحظت المظاهرة بإقبال كبير من المشاركين بعد بدايتها. ولم يتم الإعلان عن عدد المشاركين بها بشكل محدد حتى الآن.

وكان بين المتظاهرين شباب وكبار سن وأسر بصحبة أطفالهم. وحمل البعض خلال ذلك بالونات باللونين الأزرق والأصفر، وهي ألوان العلم الأوكراني. وحمل آخرون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل "أوقفوا الحرب!" و"السلام" و "أين التطعيم ضد الحرب؟"، وكذلك شتائم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتمت الاستعانة بـ 550 فرد شرطة. وكانت أجواء المظاهرة سلمية، وارتدى أغلب المشاركين بها كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أكثر من مئة ألف شخص تظاهروا في برلين في يوم 27 فبراير الماضي، أي بعد ثلاثة أيام فقط من نشوب الحرب الروسية.