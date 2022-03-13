صور.. إزالة 539 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، إزالة 50 حالة تعد جديدة بمركزي ببا وبني سويف على مساحة 1768 مترا، بواقع 35 حالة على أرض تابعة للري، و15 حالة على أرض تابعة لولاية الصرف.

ويرتفع بذلك عدد حالات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إلى 539 حالة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 19، والتي تستمر حتى 26 مارس الجاري، بالتعاون بين الوحدات المحلية وقوات الشرطة.

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

أشار المحافظ إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر "يناير، فبراير، ومارس" إذ جرى إزالة 122 حالة تعد في المرحلة الأولى التي جرت في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 6 إلى 26 فبراير الماضي وأسفرت عن إزالة 932 حالة، فيما تستمر المرحلة الثالثة حتى 26 مارس الجاري.