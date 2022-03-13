السجن 6 سنوات للمتهم بخطف طفلة وهتك عرضها في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها اليوم بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة خطف طفلة وهتك عرضها في منزل تحت الإنشاء بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 41299 لسنة 2021 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 3931 لسنة 2021 جنایات كلى جنوب الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بضبط "ص.ح.أ.ا" 41 عامًا، عامل بمصنع بالعاشر من رمضان مقيم بقرية بيشة عامر التابعة لمركز منيا القمح بتهمة خطف الطفلة "م.م.س.ع" بالتحايل عليها مستغلا حداثة سنها وعدم إدراكها بمقتضيات الأمور وخدعها بعلاقة عاطفية، إذ اصطحبها إلى مسكنه - تحت الإنشاء - قاصدا من ذلك إقصائها عن ذويها. واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي هتك عرض المجني عليها وهي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها.

أكدت تحريات المباحث النهائية صحة ارتكاب المتهم للواقعة وفق التصوير السالف بيانه بأن قام المتهم باصطحاب المجني عليها من محل إقامة الأخيرة حتى مسكنه وما أن توارى عن أعين المارة وانفردا بشقة سكنية قام بهتك عرضها.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.