مقتل صحفي أمريكي وإصابة آخر في إربين

أعلن قائد شرطة كييف أنه تم قتل صحفي أمريكي يعمل في صحيفة "نيويورك تايمز" يدعى "بيرنت رينوت"، وإصابة آخر على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين. ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث حيث ركزت القوات الروسية ضغطها على كبريات المدن. وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من مليوني أوكراني فروا من الحرب.



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