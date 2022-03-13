قصف أربيل.. الصدر يدعو لرفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني “فورا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الأحد، بيانا ثانيا على خلفية إطلاق إيران صواريخ عدة على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال الصدر في بيانه الذي نشره عبر “تويتر”: على الجهات المختصة رفع مذكرة احتجاج للأمم المتحدة والسفير الإيراني فورا، مع أخذ ضمانات بعدم تكرارها”.

وأكد الصدر، زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، أنه “لا يجب استعمال الأراضي العراقية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ساحة للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية”.

وتابع: “كما ندين كل الأعمال التي تستهدف دول الجوار من داخل العراق، فإننا ندين أي تدخل خارجي وأي قصف للأراضي العراقي ذات السيادة الكاملة”.

وكان الصدر أصدر بيانا بعيد وقوع الهجوم الصاروخي، أكد فيه أن “أربيل تحت مرمى نيران والخسران والخذلان وتحت طائلة التجويع.. وكأن الكرد ليسوا عراقيين”.

وسقطت صواريخ عدة، ليل السبت الأحد، على مدينة أربيل دون أن تقع إصابات، ووقعت مجموعة من الصواريخ قرب مقر قيد الإنشاء للقنصلية الأميركية ومحطة تلفزيونية.