تركيا: موقفنا الرافض للعقوبات على روسيا لم يتغير

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 04:09 مساءً - أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، أن موقف بلاده غير المؤيد للعقوبات على روسيا، لم يتغير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، وفق ما نقله الموقع الإخباري الرسمي “تي أر تي خبر”.

قال وزير الخارجية التركي في تصريحاته: “موقفنا لم يتغير فيما يخص العقوبات على روسيا”.

وفيما يتعلق بالقمة الروسية التركية الأوكرانية التي عقدت في أنطاليا، الخميس الماضي، قال جاويش أوغلو: “حقيقة أن كلا الجانبين طلب منا على وجه التحديد حضور هذا الاجتماع، وهذا مؤشر على الثقة التي نوليها لبلدنا. لقد أظهرنا منذ البداية موقفًا يعطي الأولوية للدبلوماسية”.

وتابع: “بذلنا جهدًا للجمع بين القادة، لحل الخلاف عبر الطرق الدبلوماسية، وموقفنا رافض لمبدأ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا”.

في سياق منفصل، أكد جايوش أوغلو أن تركيا ليست على عجلة من أمرها للاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان.

وأضاف: “لسنا مستعجلين للاعتراف بحكومة طالبان لأننا كما العالم بأسره نود رؤية الخطوات التي ينبغي الإقدام عليها”.

كما تطرق جاويش أوغلو إلى العلاقات مع يريفان، وقال إنه أبلغ وزير الخارجية الأرميني بضرورة تعاطي بلاده بإيجابية مع اتفاقية السلام التي اقترحتها أذربيجان وأن ذلك سيكون لصالح الجميع.

وفيما يخص عمليات الإجلاء من أوكرانيا، أكد جاويش أوغلو، أن تركيا تواصل جهودها لإجلاء المواطنين الأتراك العالقين في مسجد السلطان سليمان القانوني بمدينة ماريوبول الأوكرانية.

منتدى أنطاليا

في شأن آخر أوضح وزير الخارجية التركي أن منتدى أنطاليا الدبلوماسي “أصبح الآن حدثًا معترفًا به دوليًا ومعروفًا”، مضيفًا: “عقدنا منتدانا هذا العام بمشاركة واسعة ، واستضفنا أكثر من 3 آلاف شخص في أنطاليا ، وشارك في منتدانا 17 رئيس دولة وحكومة و80 وزيرا و39 ممثلا لمنظمات دولية”.

ومضى قائلا: “جمعنا مشاركين من 75 دولة؛ أكثر من ثلث الدول في العالم كانت ممثلة هنا على أعلى المستويات.. هذا الاهتمام المتزايد بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي هو انعكاس لسياستنا الخارجية الرائدة والإنسانية”.

والجمعة، انطلقت أعمال النسخة الثانية من المنتدى بولاية أنطاليا في مركز “نيست” للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار “إعادة بناء الدبلوماسية”، واختتم أعماله اليوم.