استهداف أربيل.. دول عربية تتضامن مع العراق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أثارت الهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل في اقليم كردستان موجة من حملات الادانة الخليجية والعربية.

فبعد ساعات من الهجوم، صدرت إدانات خليجية ومصرية تعرب عن كامل التضامن مع العراق في مواجهة الإرهاب.

وفي بيان، ​أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “نايف فلاح مبارك الحجرف”، الهجوم الصاروخي الإرهابي على عاصمة إقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية.

وعبّر الأمين العام عن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، مؤكدا مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكل أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

من جانبها، دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي “الجبان” الذي استهدف أربيل العراقية بمجموعة من الصواريخ الباليستية.

وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخسيسة، مؤكدة وقوفها التام بجانب العراق، ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.

بدورها، أدانت الحكومة الأردنية الهجوم، حيث أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الاعتداء الإرهابي.

وكان الحرس الثوري الايراني قد أعلن مسؤولية ايران عن الهجمات،زاعمًا انه استهدف “مركزا استراتيجيا” إسرائيليا في شمال العراق،وحذّر من ان “أي تكرار لاعتداءات اسرائيلية سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر” وفقا لوكالة رويترز.