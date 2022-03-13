شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: الدول الغربية جمدت 300 مليار دولار من أموالنا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، بأن الدول الغربية جمدت 300 مليار دولار من الذهب الروسي واحتياطي النقد الأجنبي.
وأكد سيلوانوف أن روسيا لن تتخلف عن سداد ديونها، ولكن ستقوم بدفعها بالروبل.
ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثامن عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.
وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد اقترح مؤخرًا فرض مزيد من العقوبات على الشركات والأفراد في روسيا.
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