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الناتو يبدي موقفاً من هجوم أربيل

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بغداد - ياسين صفوان - استنكرت بعثة الناتو في العراق، اليوم الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.
وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر، "نقف إلى جانب نظرائنا العراقيين في استنكار العدوان في أربيل".

وأضافت، "أمن العراق مهم لجميع دول المنطقة ونحن ملتزمون بضمان بيئة أمنية مستدامة في هذا البلد المجيد".


وكان الحرس الثوري الإيراني، قد تبنى في وقت سابق من اليوم، قصف مدينة أربيل بعدد من الصواريخ التابعة له، بزعم "الرد على جرائم الكيان الصهيوني".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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