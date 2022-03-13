الناتو يبدي موقفاً من هجوم أربيل

وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر، "نقف إلى جانب نظرائنا العراقيين في استنكار العدوان في أربيل".

وأضافت، "أمن العراق مهم لجميع دول المنطقة ونحن ملتزمون بضمان بيئة أمنية مستدامة في هذا البلد المجيد".



وكان الحرس الثوري الإيراني، قد تبنى في وقت سابق من اليوم، قصف مدينة أربيل بعدد من الصواريخ التابعة له، بزعم "الرد على جرائم الكيان الصهيوني".