النزاهة تكشف نسبة استجابة كبار المسؤولين لكشف الذمة المالية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى أنَّ نسبة الاستجابة لكشف الذمَّة الماليَّة حسب الاستمارات المُستلَّمة من المدة 3/1/2022ولغاية 28/2/2022 بلغت 100% لرؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنوَّاب، فضلاً عن رئيس المحكمة الاتحاديَّة الـعليا ونائب الـرئيـس وأمين عام وأعضاء المحكمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز".وأضافت، أنَّ "نسبة استجابة أعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة ورئيس جهاز الادِّعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بلغت 100%، لافتة إلى أنَّ استجابة الوزراء بلغت 37,5% ، ونائبي رئيس مجلس النوَّاب بلغت 50%، فيما كانت نسبة استجابة أعضاء مجلس النوَّاب 25,2%".

وأوضحت أنَّ "استجابة القضاة المشمولين بكشف الذمَّة الماليَّة بلغت 90.3%، فيما بلغت استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ 76,5%، أما نسبة استجابة المحافظين فوصلت إلى 40 %".

