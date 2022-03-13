رئيس بولندا يكشف ماذا سيحدث إذا استخدم بوتين سلاحاً كيماوياً.. هذا ما قاله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس البولندي آندريه دودا في مقابلة اليوم الأحد إن استخدام روسيا لسلاح كيماوي في أوكرانيا سيغير من قواعد اللعبة وسيتعين على حلف شمال الأطلسي التفكير بجدية في كيفية الرد.



ورد دودا على سؤال عما إذا كان استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسلاح كيماوي سيكون خطا أحمر لحلف شمال الأطلسي يمثل النقطة التي يقرر فيها التدخل قائلا لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إذا استخدم أي أسلحة للدمار الشامل سيغير ذلك قواعد اللعبة في الأمر برمته".

وأضاف "بالتأكيد، سيتعين على حلف شمال الأطلسي وزعمائه بقيادة الولايات المتحدة الجلوس والتفكير بجدية فيما يتعين عمله لأن هذه ستكون بداية الخطر".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير بقرار من الرئيس بوتين تشعر الولايات المتحدة بأنه يجب ألا ينجر حلف شمال الأطلسي إلى حرب على نطاق أوسع مع روسيا.

وقال مسؤولون غربيون يوم الجمعة إن روسيا ربما تستخدم أسلحة كيماوية في هجوم زائف لإيجاد مبرر جديد للغزو الذي شنته، لكن ليس هناك ما يشير إلى استخدام على نطاق أوسع لمثل هذه الأسلحة في الحرب.

ويوم الأربعاء نفت واشنطن اتهامات روسية مجددة لواشنطن بتشغيل مختبرات بيولوجية في أوكرانيا، ووصفت هذه المزاعم بأنها "مضحكة" وتشير إلى أن موسكو ربما تعد مبررا لاستخدام سلاح كيماوي أو بيولوجي.

ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن على التأكيدات التي ساقتها واشنطن يوم الأربعاء.