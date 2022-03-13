خفر السواحل الكويتي ينفذ تمرينا بالذخيرة الحية في المياه الإقليمية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستنفذ تمرين رماية بالذخيرة الحية في المياه الإقليمية غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وتبعد مسافة 2.8 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميلاً بحرياً وعرض 11 ميلاً بحرياً.

وحذرت الوزارة جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية، مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب وذلك من أجل سلامة الجميع.