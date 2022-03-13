شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ .. والانعقاد غدا لاستكمال "التأمين الموحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس بعد الوصول من مناقشات للمادة 82 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

وقال "عبد الرازق" إن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تنعقد غدا لاستكمال باقى مواد مشروع قانون التأمين الموحد.

وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.