شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بولندا: نخشى من غزو روسي لبلادنا إذا سقطت أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذّر الرئيس البولندي أندريه دودا، من غزو روسيا لبلاده إذا نجح الرئيس الروسي بوتين بالسيطرة على أوكرانيا، مضيفًا: “لا نريد العودة إلى دائرة النفوذ الروسي”.

وأكد دودا، اليوم عبر تصريحات عاجلة نقلتها “العربية” أن بوتين “خسر الحرب سياسيًا ولا يكسبها عسكريًا”.

وقال “إذا استخدم بوتين أسلحة دمار شامل في أوكرانيا فعلى الناتو التفكير جديًا بشأن ما يتعين فعله”.

كما نفى الرئيس البولندي إمكانية نقل طائرات ميغ لأوكرانيا، وقال إن هذا “أمر غير ممكن”.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثامن عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.