شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعم العراق في مواجهة الأعمال الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة أربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية، مما ألحق أضرارًا مادية بعدد من المنازل والمباني.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان اليوم، دعم الجامعة الكامل للجهود العراقية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف استقرار العراق وأمنه، داعيًا إلى سرعة الكشف عن حقيقة من يقف وراء هذه الأفعال الإرهابية الخبيثة التي ترمي إلى زعزعة السلم الأهلي في هذا التوقيت الدقيق الذي يسعى فيه العراق إلى تشكيل حكومة جديدة.