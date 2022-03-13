شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 200 عنصر من مليشيات «الشباب» الإرهابية في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ الجيش الوطني الصومالي، عمليات عسكرية في محافظة "غلغدود" بوسط البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 عنصر من مليشيات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد عناصر من الامن إن العملية العسكرية جرت عن طريق القصف الجوي في منطقة هريري غوبدلي التابعة لإقليم غلغدود بمحاظة غلمدغ الإقليمية، حيث تم استهداف "الإرهابيين".

وأشارت الوكالة أن من بين القتلى، قادة ومليشيات أخرى، لافتة إلى أن الجيش الصومالي كان قد أحبط سلسلة تفجيرات لمحاولة إيذاء الشعب الصومالي.