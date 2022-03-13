باريس: أُصيب شرطي اليوم السبت في مرسيليا في جنوب فرنسا على يد رجل يحمل سكينًا تمّ تحييده برصاص الشرطيين وتوفي متأثرًا بجروحه، حسبما أفادت مصادر في الشرطة وفي البلدية.
حصل الهجوم نحو الساعة التاسعة صباحًا حين هاجم الرجل ثلاثة شرطيين بلديين، حسبما قال لوكالة فرانس برس مساعد الأمن والشرطة البلدية في مدينة مرسيليا يانيك اوهانسيان.
وأضاف أن زملاء الشرطي المُستَهدَف "ردوا أولًا بأسلحتهم غير الفتّاكة، ثم ردّ أحد رجال الشرطة بسلاحه الفتاك" ما أدّى إلى إصابة المعتدي بجروح قاتلة.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتواجد في مرسيليا صباح السبت لافتتاح مركز شرطة جديد، إن "المعتدي فرنسي" الجنسية. وقال "في الوقت الراهن، على حد علمي، لا تعرفه أجهزة الشرطة ولم يكن لديه سجل جنائي".
وأشار رئيس بلدية مرسيليا الاشتراكي بونوا بايان، الواقف إلى جانب دارمانان، إلى أن المعتدي هاجم الشرطي المُصاب "عدّة مرّات" وأن عناصر شرطة البلدية المستهدفين "حذروه عدة مرات" قبل استخدام أسلحتهم.
ولم تُعطَ أي توضيحات أخرى بشأن هوية المُعتدي.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شرطي في هجوم بالسكين في فرنسا ومقتل المُعتدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.