الصدر يدعو لرفع مذكرة احتجاج الى الامم المتحدة بعد استهداف اربيل - عاجل

وقال الصدر في تدوينة على تويتر تابعتها الخليج 365، "لا ينبغي استعمال الاراضي العراقية من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها ساحة للصراعات السياسية والامنية والعسكرية".

وتابع، "ولذا كما ندين كل الاعمال التي تستهدف دول الجوار من داخل العراق.. فأننا ندين أي تدخل خارجي وأي قصف للأراضي العراقية ذات السيادة الكاملة".



وطالب الصدر الجهات المختصة "برفع مذكرة احتجاج للامم المتحدة والسفير الايراني مع أخذ ضمانات بعدم تكرارها مستقبلا".

وشدد "على أن زج العراق وتعريض سمائه وأرضه ومقدساته في تلك الصراعات سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها".

وعن الادعاءات بشأن وجود مواقع إسرائيلية في أربيل، دعا الصدر إلى "التحقيق فيها بأسرع وقت ممكن"، مردفا، "لا يجب ان تستعمل حجة لزعزعة امن العراق وشعبه".

