الصدر يشكل غرفة عمليات بشأن الأعتداء على اربيل - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - شكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، غرفة عمليات تجري فيها بعض الاتصالات الداخلية والخارجية بجهات حكومية وسياسية حول الاعتداء الذي طال إقليم كردستان.
وذكر المكتب الاعلامي الخاص بالصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "شكل غرفة عمليات تجري فيها بعض الاتصالات الداخلية والخارجية بجهات حكومية وسياسية حول الاعتداء الذي طال إقليم كردستان في شمال العراق باعتباره سابقة خطيرة تهدد أمن الوطن وسيادته".
وضربت سلسلة صواريخ، فجر الأحد، محافظة أربيل في أعنف هجوم من نوعه منذ سنوات.
وضربت سلسلة صواريخ، فجر الأحد، محافظة أربيل في أعنف هجوم من نوعه منذ سنوات.