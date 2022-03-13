انت الان تتابع خبر الصدر يشكل غرفة عمليات بشأن الأعتداء على اربيل - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، غرفة عمليات تجري فيها بعض الاتصالات الداخلية والخارجية بجهات حكومية وسياسية حول الاعتداء الذي طال إقليم كردستان.