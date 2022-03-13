السلطات الأوكرانية تؤكد أن القوات الروسية اختطفت عمدة مدينة دنبرارودني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية قامت باختطاف يفيني ماتفييف عمدة مدينة دنبرارودني بجنوب أوكرانيا.



وكتب رئيس الادارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا اوليكساندر ستاروخ في تغريدة" جرائم الحرب أصبحت أكثر منهجية".

وتعد دنبرارودني بلدة صغيرة يقطن بها ما يقرب من 20 ألف شخص، وتقع على نهر دنيبرو.

وكانت كييف قد قالت في وقت سابق إن القوات الروسية قامت باختطاف إيفان فيدوروف عمدة مدينة ميليتوبول.