الخارجية العراقية تؤكد أن اعتداء أربيل استهداف لأمن البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن القصفَ الصاروخيّ، الذي طالَ مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كردستان، يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه.



وقالت الوزراة، في بيان عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، إنها تدين القصف لما يحمله من "إنتهاك صارخ للسيادة العراقية، وترهيب للآمنين ويتسبب بزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم وعموم العراق، في مرحلة بالغة الأهمية".

وأضافت "إنَّ هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه، ويتطلب موقفاً موحداً لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى".

وبحسب مصادر أمنية كردية فإن مناطق متفرقة بمدينة أربيل شهدت فجر اليوم هجوما بـ12 صاروخاً دون وقوع إصابات.