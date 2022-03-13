جهاز الاستخبارات البريطاني يحذر جونسون.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

جرى تحذير رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بشأن منحه رتبة نبيل لصديقه المقرب يفجيني ليبيديف، قبل عامين، من قبل جهاز الاستخبارات البريطاني "إم.16".



وطبقا لتقرير بصحيفة "صنداي تايمز"، أعرب رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني عن مخاوفه الأمنية، بشأن هذا الشخص المنتمي لـ"الأوليجاركية الروسية"، والذي دافع في السابق عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعرب عن تشككه بشأن مقتل أحد منتقدي الكرملين، في لندن- قبل عقد من الزمن، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الأحد.

وأعرب زعيم المعارضة البريطانية، كير ستارمر، عن قلقه بشأن المزاعم الواردة في المقال، قائلا إنه إلى رئيس لجنة التعيينات، في مجلس اللوردات، لورد برو، لإثارة مخاوف بشأن قرار رئيس الوزراء منح ليبيديف، رتبة نبيل.

وفي تصريح إلى "بي.إيه.ميديا"، شكك زعيم حزب العمال بشأن قرار جونسون على ترشيحه لعضوية مجلس اللوردات "شخص ما روج لأسوأ نظريات المؤامرة ودفاعه عن فلاديمير بوتين" في مجلس اللوردات.

واتهم كير، وهو مدير سابق لهيئة الادعاء العام، رئيس الوزراء البريطاني بتجاهل "تحفظات جهاز الأمن الخطيرة" بشأن ليبيديف.