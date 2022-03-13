رئيس وزراء ألبانيا يؤكد أن دبي نموذج لإيمان راسخ بأن لا شيء مستحيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات العربية على كافة الصعد منوها بما قدمته الإمارات من مساعدات لبلاده على مدى حقب زمنية عديدة بدأت في عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تسير عليها القيادة الرشيدة .



وأشار رئيس الوزراء الألباني بشكل خاص إلى المساعدات التي قدمتها الإمارات لدعم للمتأثرين بالزلزال الذي تعرضت له بلاده في 2019، فضلاً عن تأسيس صندوق لتمويل مشروع إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وتطرق وفقا وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى النهضة التي تشهدها دبي تحت قيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقال "إنها مثال على ما يمكن إنجازه عندما يضع الإنسان رؤية تستند على إيمان راسخ بأن لا شيء مستحيل".

وكان رئيس وزراء ألبانيا شهد احتفال بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي وعبر عن انبهاره بعدد زوار الحدث العالمي ومستوى النجاح الذي حققه في ظل جائحة كورونا.

من جهة أخرى عبر إيدي مجددا عن إدانته واستنكاره للهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي مؤخراً مُستهدفة منشآت ومناطق مدنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية مشيراً إلى دعم بلاده لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.

ونوه إلى مايجمع بلاده من علاقات وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي خاصة الإمارات مؤكدا تطلعه لتقوية تلك العلاقات.