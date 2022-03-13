عاجل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن هجوم أربيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت مليشيات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مسؤوليتها عن القصف الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل في كردستان العراق.



وزعمت مليشيات الحرس الثوري، في بيان لها نشرته وسائل إعلام إيرانية، أن استهدافه لأربيل يرتبط بـ"جرائم إسرائيلية" سبق الإعلان عنها.

وادعت أنه "تم الليلة الماضية استهداف المركز الاستراتيجي للتآمر التابع للنظام الإسرائيلي".

وحذر الحرس الثوري إسرائيل من أن "تكرار أي شر سيقابل بإجابات قاسية وحاسمة ومدمرة" على حد زعمه.

وصباح الأحد، زعم مراسل التلفزيون الإيراني في العراق، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "قواعد إسرائيلية سرية".

ودوت عدة انفجارات متتالية قرب محيط مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، في الساعات الأولى من صباح الأحد.