إدانة خليجية مصرية لاستهداف مطار أربيل.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بعد ساعات من هجوم أربيل أقصى شمال العراق، صدرت إدانات خليجية ومصرية للهجوم، تعرب عن كامل التضامن مع العراق في مواجهة الإرهاب.



وفي بيان، ​أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الصاروخي الإرهابي على عاصمة إقليم كردستان العراق، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية.

وأعرب الأمين العام عن تضامن مجلس التعاون مع جمهورية العراق في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها، مؤكدا على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.

كما أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة أربيل العراقية بمجموعة من الصواريخ الباليستية، وأسفر عن وقوع خسائر مادية.

وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم، استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخسيسة، مؤكدة وقوفها التام بجانب العراق، ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن استهداف أربيل جريمة إرهابية مُدانة ومحاولة لعرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة.

تعليق الرئيس العراقي اليوم الأحد، جاء بعد استهداف محيط مطار أربيل في إقليم كردستان العراق بعدة صواريخ.

وصباح الأحد، زعم مراسل التلفزيون الإيراني في العراق، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "قواعد إسرائيلية سرية".

ودوت عدة انفجارات متتالية قرب محيط مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، في الساعات الأولى من صباح الأحد.