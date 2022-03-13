كييف تعلن السعي لفتح 14 ممراً إنسانياً من المدن المحاصرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت كييف أنه من المقرر أن يتم اليوم الأحد فتح 14 ممرا إنسانيا أمام المدنيين الراغبين في الفرار من مدن أوكرانية محاصرة.



وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك أن قافلة تحمل أطنانا من إمدادات الإغاثة ستقوم أيضا بمحاولة جديدة للوصول لمدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة. وتضم القافلة حافلات فارغة لنقل السكان من المدينة التي تتعرض لقصف شديد.

وفشلت حتى الآن جميع المحاولات لإنشاء ممر إنساني لماريوبول. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.

كما من المقرر إجلاء سكان من بلدة بولوهي، الواقعة بين ماريوبول وزاباروجيا، ومن مناطق في الغرب والشمال والشمال الشرقي للعاصمة كييف، ومن لوهانسك شرقي أوكرانيا.