«سامحوني».. فريد الديب أعاني من السرطان.. ويقرر الابتعاد عن المحاماة.. و«الآثار الكبرى» قضيته الأخيرة.. (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حضر المحامي الشهير فريد الديب محاكمة رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى وقدم مرافعته والتي وصفها بالأخيرة بسبب مرضه حيث قال لعلها مرافعتي الأخيرة.

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، لمرافعة المحامي فريد الديب، دفاع رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها علاء حسانين الشهير بـ«نائب الجن والعفاريت» و21 متهمًا آخرين.

وقال الديب إنه لن يتنازل عن أي طلب من طلباته، وأنه من الممكن أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يقف فيها أمام المحكمة، مضيفا :"شرفت بشغلي والعمل في المحاماة لمدة 80 عاما، وأعاني حاليا من مرض السرطان، وأريد أن أشعر أنني أديت واجبي".

وأضاف، أنني قد اجتهدت في دفاعي عن المتهم حسن راتب، ولكل مجتهد نصيب حتي ولو أخطأ المتهم، فهذه مصيبة.

وطلب المتهم حسن راتب الخروج لمدة 5 دقائق من القفص والتحدث مع هيئة المحكمة، فرفض الديب ذلك الطلب بشكل تام، وعلل ذلك بأن «القانون بيقول كده».

يعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصرى وآخرها قضية الآثار الكبرى.

وفى أحدث جلسات تلك القضية، قال فريد الديب محامى رجل الأعمال حسن راتب المتهم فى قضية الآثار الكبرى خلال مرافعته فى القضية:"لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لى، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعانى من السرطان، وقد أديت واجبي تجاه موكلي وقد اجتهدت ولكل مجتهد نصيب حتي لو أخطأ.

وكانت الجلسة السابقة شهدت تغيب المحامى فريد الديب لسفره خارج البلاد، حيث تم طلب التأجيل للأسبوع الجارى للمرافعة عن رجل الأعمال حسن راتب المتهم الأخير فى القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين - لاتهام الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع باقي المتهمين بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، والمعروفة إعلاميًّا بقضية الآثار الكبرى - أن مشاجرة نشبت بين المتهم الأول والثاني بسبب اختلافهما حول تمويل التشكيل العصابي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم علاء حسانين والمتهم حسن راتب اتفقا على تمويل الأخير لأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، عن طريق دفعه مبلغا ماليا قدره 14 مليون جنيه مصري، من أصل مبلغ 50 مليون جنيه مصري، متفقا عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف ومشاجرة حول ذلك التمويل انتهى بالصلح وعادا لاستئناف نشاطهما الإجرامي مرة أخرى.