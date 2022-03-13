شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أهداف للخطة التنفيذية لتنمية صادرات مصر لأفريقيا منها دعم الصناعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطة مصرية متكاملة لمضاعفة الصادرات للدول الأفريقية، بحلول عام 2025، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشفت عنها مذكرة مُقدمة من وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيد إلي لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي.

وتشير المذكرة إلي الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في الصادرات نحو القارة السمراء، إنطلاقا من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية بحلوّل عام 2025، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد تصور مبدئي حول الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وتقوم كل وزارة أو جهة بتنفيذ المهام المكلفة بها وفقاً للمحاور التي تتضمنها الخطة.

وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهداف الخطة التنفيذية في إطار استراتيجية الدولة للتوجه نحو أفريقيا: