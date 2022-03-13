شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادا على وفاة الدكتور عبد الحى عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دقيقة حداد على وفاة النائب الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية الذي وافته المنية.

وكان وزير الداخلية أخطر رئيس المجلس فى رسالة بخلو المقعد، وجاء فى رسالة وزير الداخلية، أنه إنفاذا للمادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التى تنص على أن يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه

ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الفقيد قائلا "يعـز علينا جميعــاً، أن ننـــعـــــى ببالغ الحزن والأسى، الفقيد المرحوم عـبـد الـــحــى الرفـاعي مـحـمـد عــبـــيــد، عضو المجلس عن دائرة القاهرة، والذي شغل العديد من المناصب، أبرزها رئاسة جامعة حلوان، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية العلوم بجامعة حلوان:

وأضاف رئيس الشيوخ، بقوله "الفقيد وافته المنية وهو يرأس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وكان مثالاً يحتذى به فى إدارة إحدى أهم اللجان النوعية بالمجلس، ونموذجاً للبرلمانى المهموم بقضايا بلده مضيفا رحم الله الفقيد العزيز، صاحب السيرة العطرة".