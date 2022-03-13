شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يقر للصناديق الخاصة استخدام الأنظمة الإلكترونية خلال اجتماعات الجمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة المادة 68 من مشروع القانون والتى تجيز للصناديق الخاصة استخدام الأنظمة الإلكترونية خلال الاجتماعات سواء العادية أو غير العادية.

وتنص المادة 68 من مشروع القانون على:" يجوز للصناديق الخاصة المخاطبة بأحكام هذا القانون استخدام ما تراه من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعيات العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بُعد من قبل أعضائها الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.