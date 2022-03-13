شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعى أنيسة حسونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وفاة الدكتورة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب سابقا، والتى رحلت عن عالمنا اليوم الأحد بعد صراع طويل مع مرض السرطان، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان تم تكريم الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، في احتفالية المرأة المصرية، من قبل السيدة انتصار السيسي.