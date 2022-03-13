شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق العمال.. كل ما تريد معرفته عن دعاوى النزاعات العمالية.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد موقع "برلمانى"، أحد إصدارات ”الخليج 365”، معلومات مهمة حول دعاوى النزاعات العمالية وفقا لقانون العمل، حيث يلقى "برلماني" الضوء على عدد من الإشكاليات تهم ملايين العمال والموظفين، أبرزها مواعيد سقوط الدعاوى العمالية وكيفية احتسابه، وتحديد تاريخ بدء النزاع الذي يبدأ معه ميعاد السقوط، والدعاوى المترتبة على عقد العمل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية في نص التقرير التالي..