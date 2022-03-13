شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب الراحل عبد الحى عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مستهل الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، خلو مقعد النائب الراحل النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والعضو المنتخب عن مقعد فردي بمحافظة القاهرة، وذلك بعد ورود إخطار كتابي من وزير الداخلية بوفاة النائب الراحل.

وحددت المادة 26 من قانون مجلس الشيوخ، الوضع القانوني حال خلو المقعد الفردي وكذا القائمة، حيث تقضي بأنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خالياً، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أياً كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.

وانطلقت الجلسة العامة منذ قليل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات.

وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.