شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة: تعيين 98 قاضية بمجلس الدولة يصب فى صالح الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، برئاسة النقيب أحمد مهنا، عن تقديرها لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، مؤكدة أنه يصب حتما في صالح الوطن والمواطن والعدالة.

وأشارت نقابة محامى القاهرة الجديدة فى بيان لها، الى دور نقابة المحامين في تقدير المرأة المصرية منذ أن كانت نعيمة الأيوبي أول امرأة تمتهن المحاماة عام 1931 الي أن كانت المحامية تهاني الجبالي والتي أصبحت أول امرأة مصرية تتولى منصب القضاء في أعلي درجاته نائبة رئيس المحكمة الدستورية بعد أن عملت بالمحاماه 30 سنة وشغلت عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب وعضو منتخب بمجلس نقابة المحامين المصرية في اشارة الي توأمة بين المحاماة والقضاء منذ فجر التاريخ.

وعبرت نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة عن تقديرها لهذه الخطوة، مؤكدة أنها تصب في نهر العدالة المصرية وسيادة القانون، سائلة الله أن يحمي مصر ويرفع قدرها وأن يجعلها في مقدمة الأمم رمزا للحضارة وحصنا للعدالة وسيادة القانون.