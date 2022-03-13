شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" يقر المادة المنظمة لاختصاصات الجمعية العامة العادية لصناديق التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على اختصاصات الجمعية العامة العادية لصناديق التأمين الخاصة.

وتقضي المادة 57 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، بأن تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار.

3. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات.

4. اعتماد القوائم المالية للصندوق.

5. تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الإكتوارى وبشرط موافقة الهيئة

6. -تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

8. النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة

يشار إلي أن التشريع الجديد، قسم صناديق التأمين إلي صندوق حكومي وآخر خاص.

وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.