"جريمة بسبب هاتف".. نهاية مأسوية لعامل خردة على يد صديق عمره بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، في كشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة عامل خردة بالمنوفية، وتبين أن صديق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة لسرقته.

البداية عندما تلقى مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية بلاغا من خفير خاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء بعثوره على جثة شخص مجهول داخل المزرعة حراسته الكائنة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها طعنات متفرقة بالجسم ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه عامل خردة مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وباستدعاء والدته قررت بخروج نجلها بتاريخ 6 الجاري وبحوزته مبلغ مالي.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة المنوفية، وتربطه علاقة صداقة بالمجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين" وهاتف المجني عليه المستولى عليه، ومبلغ مالي متبقي من متحصلات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.