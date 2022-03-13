تجار الكيف ضربوه بالنار.. قصة "كمال" ضحية "البلطجة" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق الستار على القضية رقم 31991 لسنة 2021 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 3273 لسنة 2021 جنايات كلى جنوب الزقازيق، والتي شهدت واقعة مقتل شاب حاول منع مجموعة من المتهمين عن بيع المواد المخدرة في مركز منيا القمح بمحافظة الدقهلية.

بداية تفاصيل الواقعة كانت بتلقي مدير أمن الشرقية إخطارا بضبط المتهمين بقتل شاب في منيا القمح، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، حيث تبين أن المجني عليه يدعى "كمال ر.ك.ص".

وخلال التحقيقات أفاد عصام إيهاب صديق المجني عليه أن صديقه أبلغه بقيام بعض الأشخاص بالسيطرة على قطعة أرض زراعية، ويزاولون نشاطهم الإجرامي في بيع وترويج المواد المخدرة.

وأوضح صديق المجني عليه أنه كان يرغب في منعهم عن ممارسة أفعالهم في تلك المنطقة، فقرر الذهاب إليهم ومنعهم، وذهب إليهم بصحبة صديقه.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حال وصول المجني عليه وصديقه، أشهر أحدهم سلاحا ناریا (بندقية خرطوش مهددًا إياهم بعدم الدخول إلى بؤرتهم الإجرامية فانصاعوا لذلك.

وبينت التحريات أن المتهمين تعقبوا المجني عليه وصديقه وتمكنوا من إيقافهم فنشبت مشاجرة فيما بين المتهم الأول وبين المتوفى، لمعاتبة الأخير للأول على فعلته إلا أن الأول باغته بعيار ناري استقر في عموم جسده والذي أودى بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه وفر هاربا تاركا حقيبة تحتوي على جوهر الهيروين المخدر.

وتبين من التحريات أن المتهمين هم "السيد م.م" 27 عاما عامل مقيم قرية بني صالح مركز بلبيس و"أشرف ف.ا" 30 سنة عامل مقيم قرية بني صالح، مركز بلبيس، و"نورا إ.ع.إ.ط" 21 سنة سنة ربة منزل مقيمة بندر منيا القمح و"محمود م.س" 23 سنة سائق توك توك، مقيم مركز منيا القمح، وانهم قتلوا المجني عليه "كمال ر.ك.ص" ؛ عمدا مع سبق الإصرار.

حرر محضر بالواقعة وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة التي أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق والتي قضت بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد ومعاقبة آخر بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة قتل شاب، بعدما تصدى لهم محاولا منعهم من الاتجار في المواد المخدرة، كما قضت ببراءة 2 آخرين في القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشرى، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد محمد غريب.