15 جنيهًا زيادة في سعر كيلو "البانيه" خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

شهد سعر كيلو البانيه ارتفاعًا في الأسواق خلال الفترة الحالية، بعد ارتفاع أسعار الدواجن مؤخرا، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو البانيه يتراوح بين 80 و82 جنيهًا، بعد زيادة أسعار الدواجن في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وأشار السيد إلى أن بعض المناطق يحدث بها مغلاه في سعر الكيلو، ليتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

ويحدد سعر الدواجن ومشتقاتها بالأسواق بحسب العرض والطلب، وفقا لقول رئيس الشعبة.

وذكر السيد، أن متوسط سعر كيلو البانيه قبل زيادة الأسعار أي قبل نحو شهر كانت تتراوح بين 70 و75 جنيهًا بالأسواق.

وبحسب مالك أحد محلات الدواجن بمنطقة حلوان، فإن سعر كيلو البانيه شهد ارتفاعًا خلال الفترة الحالية ليصل سعر الكيلو إلى 85 جينهًا مقابل 82 جنيهًا الأسبوع الماضي.

وذكر صاحب المحل أن سبب ارتفاع السعر هو زيادة أسعار الدواجن بالأسواق.

وقال إن سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الأحد يصل إلى 37 جنيهًا للمستهلك.

وكانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي بالأسواق بعد زيادة سعر العلف، وفقا لقول السيد.