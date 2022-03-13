في 13 محافظة.. قوافل لاستخراج الرقم القومي وشهادات الميلاد للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – البحيرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر – المنيا).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 14027 بطاقة رقم قومي و22588 مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات فقد تقرر استمرار القوافل بها، بالإضافة إلى استحداث قوافل جديدة بمحافظة (الجيزة - أسوان) لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، كما تم إيفاد مأمورية لحالتين إنسانيتين بإحدى المستشفيات لتجديد بطاقة الرقم القومي لهما، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهما.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بالمؤسسات الحكومية، والمترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

ولاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود ايجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.

كما يتم تفعيل منافذ قطاع الأحوال المدنية النموذجية المخصصة لـــ(كبار السن – ذوى الهمم – الحالات المرضية) بمراكز التسوق الكبرى (جنينة مول مدينة نصر – سيتي ستارز – مول مصر الجديدة – مكسيم مول التجمع الخامس – إيير مول مطار القاهرة الدولى – سيتى سنتر كارفور المعادي – سيتي سنتر ألماظة طريق "القاهرة / السويس" – تاون سنتر السلام – مول طريق "القاهرة / الإسماعيلية" – أفينيو مول الرحاب – مول العرب الشيخ زايد – مول مصر 6 أكتوبر – داندي مول طريق "القاهرة / الإسكندرية" – سيتي سنتر كارفور الإسكندرية – مول طنطا والعروبة مول مدينة طنطا – جولف سيتي مول العبور – سيتي سنتر مول مدينة الغردقة) بما يلبى كافة احيتاجتهم من وثائق الأحوال المدنية الثبوتية بمختلف فئاتها أثناء تسوقهم مراعاةً للقيم الإنسانية التي ترتكز عليها المنظومة المعاصرة.