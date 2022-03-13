مصادرة 70 طن دقيق فاخر 12 طن زيت و6 أطنان سمن داخل مخزن بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين بالجيزة مخزن سلع مواد غذائية بدون ترخيص بنطاق حي الوراق شمال المحافظة.

تمكنت الحملة بقيادة العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين، من ضبط 70 طن دقيق فاخر، و12 طن زيت و6 أطنان سمن نباتي تم حجبها عن التداول وبيعها بأزيد من سعرها.

تم غلق وتشميع المكان والتحفظ على السلع بالمخزن، واتخاذ الإجراءات القانونية تنسيقا مع قسم شرطة الوراق بقيادة العميد محمد سلامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية بتشديد الرقابة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.