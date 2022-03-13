"جشع واحتكار".. محافظ الشرقية يحذر التجار قبل شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية، بتشديد الرقابة علي منافذ بيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على معاقبة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار بالعقاب الرادع.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ في سوق قرية بردين للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، للإطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة مراقبة أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك، وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة والتأكد من عدم المبالغة أو المغالاة في الأسعار.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حسم لجشع التجار ومحتكري السلع الغذائية، محذرًا إياهم باتخاذ ما يلزم حيال أي مخالفات من إجراءات قانونية رادعة.

واستفسر المحافظ من الباعة عن أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المُعلنة وعدم استغلال المواطنين.

أكد محافظ الشرقية علي وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل فرق عمل لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية والتأكد من التزام الباعة بتقديم المنتجات بالأسعار المناسبة.