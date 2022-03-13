سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين عبر "الواتس آب" ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق بمديرية أمن بني سويف، من ضبط أحد الأشخاص لارتكابه وقائع نصب على المواطنين عبر تطبيق "الواتس آب".

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعدد وقائع النصب على عدد من مالكي محلات الهواتف (التي تقدم خدمة تحويل مبالغ مالية عن طريق المحافظ الإلكترونية)، من خلال انتهاج مرتكبها أسلوب إجرامي يتمثل في إنشائه حسابات على تطبيق المحادثات "واتس آب" ينتحل من خلالها صفة شخص من مالكي الصيدليات المتاخمة للمحال الخاصة بضحاياه والمعلومين لديهم الأمر الذى يمكنه من التواصل معهم ومطالبتهم بتحويل مبالغ نقديه له عبر المحفظة الإلكترونية بدعوى شراء أدوية وعند مطالبتهم الصيدلي الذى أنتحل المذكور شخصه وصفته بالمبالغ المالية التي تم تحويلها يكتشفوا تعرضهم للنصب ولقد بلغت عدد الوقائع المُرتكبة بذات الأسلوب الإجرامي 13 واقعة بنطاق مديريات أمن (الفيوم- بنى سويف - الدقهلية - المنوفية).

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل على ارتكابه تلك الوقائع - مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بارتكابه تلك الوقائع لتحقيق مكاسب مالية، كما أضاف بإنفاقه المبالغ المالية التي تحصل عليها من جراء نشاطه الإجرامي، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات جرائمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.