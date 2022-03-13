9 قتلى و57 جريحا حصيلة أولية للضربة الروسية على لفيف

أوقعت الضربات التي استهدفت، فجر الأحد، قاعدة عسكرية في غربي أوكرانيا تسعة قتلى و57 جريحا، وفق حصيلة أولى وفرتها السلطات العسكرية المحلية، ورئيس بلدية لفيف المجاورة.
وقال الحاكم العسكري لمنطقة لفيف ماكسيم كوزتسكي عبر «تلغرام»: «للأسف جرح 57 شخصا ونقلوا إلى المستشفيات، وقتل تسعة أبطال».
وأورد أندري سادوفي رئيس بلدية لفيف الواقعة على بعد نحو أربعين كيلومترا عن القاعدة، الحصيلة نفسها عبر «تلغرام» أيضا.
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