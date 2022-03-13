روسيا تقصف قاعدة جوية بمنطقة لفيف على حدود بولندا

قصفت القوات الروسية، الأحد، قاعدة جوية في منطقة لفيف غربي أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا، والتي كانت بمنأى نسبيا عن النزاع حتى الآن، وفق ما أفادت السلطات المحلية. وقال الإدارة المحلية في لفيف في بيان: «شن المحتلون ضربة جوية على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن. وتفيد المعلومات الأولية أنهم أطلقوا ثمانية صواريخ».

وأعلن الجيش الأوكراني النبأ نفسه من دون أن يشير إلى وقوع إصابات في مرحلة أولى. وتعذر على وكالة "فرانس برس" التحقق من هذه المعلومات على الفور.

وتقع القاعدة الجوية هذه على بعد نحو أربعين كيلومترا شمال غربي مدينة لفيف الكبيرة في غرب أوكرانيا التي وصل إليها كثير من النازحين من مناطق أخرى.

ونقلت دول عدة سفاراتها من العاصمة كييف إلى هذه المدينة.