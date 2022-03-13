روسيا تقصف قاعدة جوية بمنطقة لفيف على حدود بولندا

وأعلن الجيش الأوكراني النبأ نفسه من دون أن يشير إلى وقوع إصابات في مرحلة أولى. وتعذر على وكالة "فرانس برس" التحقق من هذه المعلومات على الفور.
وتقع القاعدة الجوية هذه على بعد نحو أربعين كيلومترا شمال غربي مدينة لفيف الكبيرة في غرب أوكرانيا التي وصل إليها كثير من النازحين من مناطق أخرى.
ونقلت دول عدة سفاراتها من العاصمة كييف إلى هذه المدينة.
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