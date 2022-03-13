إسرائيل تنفي حضّ زيلنسكي على القبول بمطالب موسكو والاستسلام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 11:21 صباحًا

بعدما نقلت أخبار صحافية عن مسؤول أوكراني لم تُكشف هويته، قوله إن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت حض زيلينسكي هاتفياً على “القبول بموقف روسيا” والاستسلام. علّقت اسرائيل قائلة ان الخبر لا اساس له من الصحة.

في التفاصيل، نفت إسرائيل ادعاءات مسؤول أوكراني بأنها حضّت كييف على قبول شروط اقترحتها موسكو في إطار جهود الوساطة التي تقوم بها تل أبيب لوضع حد للحرب في أوكرانيا.

وأكد مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان، أمس السبت، أن “هذه التصريحات خاطئة تماماً”، وفق فرانس برس.

الى ذلك، لفت الى أن بينيت “لم ينصح إطلاقاً الرئيس فولوديمير زيلينسكي بقبول عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظراً إلى أن أي اتفاق من هذا النوع لم يُطرح في الأساس على إسرائيل ليكون بإمكاننا القيام بذلك”، مشدّدًا على أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يقل لزيلينسكي إطلاقاً كيف عليه أن يتصرّف ولا نية لديه للقيام بذلك”.

يذكر أن مكتب بينيت كان أعلن في بيان مساء السبت، أن بينيت وزيلينسكي تحدثا عبر الهاتف، كاشفاً أن “المحادثة التي استمرت أكثر من ساعة ركزت على سبل وقف القتال في أوكرانيا، والجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا الصدد”.

أتى ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن مسؤولاً أوكرانياً رفيعاً اتهم بينيت بالتصرف كأنه صندوق بريد يحمل المطالب الروسية.

ومنذ بدء الغزو الروسي، تجنّب بينيت إدانة الهجوم بشكل قوي، فيما شدد على علاقات إسرائيل القوية مع كل من موسكو وكييف.

كما أرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بينما سعى بينيت الذي زار الكرملين قبل أسبوع، لأداء دور الوسيط بين البلدين في مسعى لوقف الحرب.