الرئيس العراقي يستنكر الهجمات الصاروخية.. ومحافظ اربيل: لا مراكز اسرائيلية في البلاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

تتوالى ردود الفعل العراقية الشاجبة للهجمات الصاروخية التي استهدفت مدينة اربيل في اقليم كردستان، والتي أعلنت ايران مسؤوليتها عنها، زاعمةً أنها استهدفت قواعد اسرائيلية سرية.

مزاعم ايران، نفاها محافظ أربيل الذي أكد الا وجود لأي مراكز إسرائيلية بمواقع الاستهداف الصاروخي كما لا توجد أي مؤسسات أو قواعد سرّية تابعة لأي دولة في الإقليم.

في السياق، استنكر الرئيس العراقي برهم صالح، الهجمات الصاروخية ووصفها بأنها جريمة إرهابية مُدانة ومحاولة لعرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة.

وأضاف صالح: “يجب الوقوف بحزم ضد محاولات زج البلاد في الفوضى، وعلينا توحيد الصف لدعم قواتنا الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة ومكافحة الإرهابيين”.

من جانبه، اعتبر رئيس كردستان العراق أن الهجوم على أربيل انتهاك صارخ سيعقّد الوضع بالبلاد .

وكان مراسل التلفزيون الإيراني في العراق، قد زعم أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت “قواعد إسرائيلية سرية”.

ودوت عدة انفجارات متتالية قرب محيط مطار أربيل في إقليم كردستان العراق، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وذكر شهود عيان لـ”العين الإخبارية”، أن “انفجارات وقعت في ساعة مبكرة من ليل الأحد، سمع دويها قرب محيط المطار بمحافظة أربيل”.