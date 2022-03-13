شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستثني لاجئي أوكرانيا من تأشيرة الدخول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت بريطانيا إصدار 3 آلاف تأشيرة دخول للعائلات واللاجئين من أوكرانيا.

وأضافت أنه اعتبارًا من الثلاثاء القادم فإن أغلب الأشخاص القادمين من أوكرانيا لن يكونوا بحاجة لتأشيرة دخول، وفقًا لـ”العربية”.

وكانت بريطانيا قد رفضت قبل نحو أسبوع دخول لاجئين أوكرانيين واشترطت تأشيرات مسبقة.

ووصل عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى أكثر من 2.5 مليون لاجئ، وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى وصولهم إلى 4 ملايين لاجئ بنهاية هذا الشهر.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثامن عشر على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.