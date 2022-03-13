البرلمان العربي يدين الهجوم الصاروخي على أربيل: انتهاك صارخ لأمن العراق

وذكر البرلمان العربي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هذا عمل جبان ومدان ويعد تعد سافر على سيادة وأمن العراق وشعبه، ويسعى لنشر الفوضى وتقويض استقرار الدولة".

ودعا البرلمان العربي جميع الأطراف العراقية إلى "العمل بشكل جاد وتوحيد الموقف الوطني بشكل حازم لردع مثل هذه الاعتداءات الآثمة والتصدي لها بشدة".

