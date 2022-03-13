انت الان تتابع خبر البرلمان العربي يدين الهجوم الصاروخي على أربيل: انتهاك صارخ لأمن العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دان البرلمان العربي، اليوم الأحد، بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل شمالي العراق ب 12 صاروخاً باليستيا.
وذكر البرلمان العربي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هذا عمل جبان ومدان ويعد تعد سافر على سيادة وأمن العراق وشعبه، ويسعى لنشر الفوضى وتقويض استقرار الدولة".
ودعا البرلمان العربي جميع الأطراف العراقية إلى "العمل بشكل جاد وتوحيد الموقف الوطني بشكل حازم لردع مثل هذه الاعتداءات الآثمة والتصدي لها بشدة".
ودعا البرلمان العربي جميع الأطراف العراقية إلى "العمل بشكل جاد وتوحيد الموقف الوطني بشكل حازم لردع مثل هذه الاعتداءات الآثمة والتصدي لها بشدة".